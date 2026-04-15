500 estudiantes diseñan, construyen y lanzan al espacio minisatélites en la competición CanSat

Talavera la Real (Badajoz), 15 de abril de 2026. Un total de 500 estudiantes han participado en la cuarta edición de la Competición Regional CanSat Extremadura 2026, que se ha desarrollado en la Base Aérea de Talavera la Real- ALA 23, donde se han lanzado al espacio minisatélites diseñados y construidos por alumnos junto a sus profesores. Así, el jefe de la Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23 y director de la Escuela Militar de Caza y Ataque, el coronel Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, ha señalado que es "una alegría" colaborar en este proyecto "complejo" y "muy imaginativo".