El 58% de los españoles se plantearía ahorrar si hubiese fórmulas más sencillas e innovadoras

Las consecuencias económicas derivadas de la pandemia están trayendo consigo una mayor preocupación por el ahorro. Para analizarlo, el Observatorio de Pensiones de Caser ha realizado el estudio “Perfiles de ahorro ante la jubilación según las nuevas tendencias del mercado”. En este sentido, el estudio desvela la fuerza que está cobrando el consumo responsable. Un 94% de los españoles están concienciados de la importancia del ahorro energético, con comunidades por encima de la media, como Castilla-La Mancha con un 99%. El ahorro es una idea común en España, no obstante, los motivos para ello son más dispares.Aunque, según el estudio, más de la mitad de la población no conoce las nuevas opciones y fórmulas, vemos como es la jubilación la finalidad principal del ahorro. Pero aún siendo así, al pensar en la pensión, la mayoría no tiene en cuenta el aumento de la esperanza de vida.En lo que están de acuerdo la mayoría de los españoles, un 83%, es en cómo gozarán de la jubilación, siendo la compañía de familiares y amigos la opción principal. Pero, para poder disfrutarlo correctamente, la recomendación es planificar la jubilación desde la entrada al mercado laboral.(Fuente: Jordi Dominguez Gris)