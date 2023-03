Un 60 por ciento de las empresas tiene previsto aumentar su gasto en transformación digital en 2023

Abordar los desafíos a los que se enfrentan las empresas para que las transformaciones digitales sean un éxito. Con este objetivo, se ha celebrado 'BCG X Growth Tech: The Next Wave of Growth', el primero de una serie de eventos impulsados por la consultora estratégica Boston Consulting Group. El encuentro ha reunido a destacados Alumni de Boston Consulting Group que forman parte del ecosistema del emprendimiento en España. Durante la jornada, se ha destacado la importancia del componente tecnológico y de la innovación en las start-ups y scale-ups.