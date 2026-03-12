El 61% de los padres con bebés duerme cinco horas o menos al día

Madrid, 12 de marzo de 2026. Con motivo del Día Mundial del Sueño, Dodot ha realizado un estudio con una muestra de más de 8.500 padres que ha revelado que la llegada de un bebé impacta en los patrones del sueño de los padres y el 61% de ellos duerme cinco horas o menos al día. En este estudio, casi el 90% de los padres consideran que aprender a tener una buena higiene del sueño del bebé debería ser una prioridad en la preparación para ser padres. La higiene y limpieza íntima del pequeño influye en su descanso. El 85% de padres afirman que utilizar un producto seguro, fiable y ultra absorbente como Dodot les ayuda a mejorar su rutina del sueño y la de su bebé. El sueño es fundamental para el desarrollo físico y emocional del bebé, su cerebro consolida aprendizajes, madura su sistema nervioso y se refuerza su sistema inmunitario. Un bebé que duerme en un entorno seguro, confortable y predecible no solo descansa mejor, sino que también se siente más tranquilo y protegido. Y cuando el bebé duerme bien, los padres pueden recuperar el descanso.