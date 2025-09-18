Unas 6.500 personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a Palestina y a la Flotilla a Gaza

Unas 6.500 personas, según la Guàrdia Urbana, se han manifestado este jueves en el centro de Barcelona para mostrar su apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza, sumándose a la convocatoria de la Jornada Mundial de Acción impulsada por la Red de ONGs Palestinas (PNGO). Bajo el lema 'Aturem el genocidi' ('Paremos el genocidio'), y con cánticos como 'Palestina libre', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel' o 'Boicot, sanciones, desinversiones', se han concentrado en Plaça Catalunya.