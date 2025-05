El 75 aniversario de la icónica ‘Bulli’ reúne a miles de aficionados en la Costa Brava

La Volkswagen T1, más conocida como "Bulli", la furgoneta más icónica de todos los tiempos, cumple 75 años. Y qué mejor manera de celebrarlo que con la concentración de furgos más importante de España, una cita con más de 20 años de historia que ha reunido a más de un millar de furgonetas Volkswagen en la Costa Brava. Fans de todas las generaciones de este símbolo de libertad y espíritu aventurero han compartido las increíbles historias que se esconden tras el cuentakilómetros de estos modelos clásicos. Todos comparten la pasión y el amor incondicional por un modelo que no solo es el compañero de viaje perfecto, si no que a veces se convierte en un hogar rodante y hasta en una consulta. La personalización de los vehículos, el concurso de disfraces inspirados en los años 50, una tabla de surf mecánica al más puro estilo Hawaii y un sinfín de actividades han completado un fin de semana único para los amantes de las furgos. Tampoco ha faltado la fiesta, la música y la tradicional gran foto de familia. Un encuentro para celebrar que no pasan los años por el Bulli, una furgoneta universal que sigue más viva que nunca.