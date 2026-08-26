La 79 Tomatina de Buñol bate récord con 150.000 kilos de tomates y 22.000 asistentes

Buñol, 26 de agosto de 2026. La 79 Tomatina ha vuelto a llenar hoy de rojo, como cada último miércoles de agosto, las calles de Buñol (Valencia) donde miles de personas se han lanzado tomates en una fiesta que "desestresa", de "categoría industrial" y para la que los participantes tienen un consejo: "Quien venga a estar limpio, que no venga" porque literalmente "llueven" tomates "a punta pala". De hecho, otros recalcan que la fiesta es básicamente eso: "Convertirse en una salsa de tomate, aceptarlo y sobrevivir, sobrevivir...".