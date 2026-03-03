El 80% de las mujeres jóvenes en España ha sufrido violencia digital, según Igualdad

Madrid, 3 de marzo de 2026. EL 80% de las mujeres jóvenes en España ha sufrido violencia digital, según se desprende del informe 'La igualdad en el espacio digital es una condición indispensable para la calidad democrática', elaborado desde el Ministerio de Igualdad. El departamento que dirige Ana Redondo ha presentado este martes en el Consejo de Ministros su estudio sobre violencia digital, que recoge resultados de informes previos realizados por el Instituto de las Mujeres, ONU Mujeres o la Fundación Mutua Madrileña. El estudio revela que el 70% de las denuncias en canales especializados corresponden a violencia digital contra las mujeres. Este fenómeno señala que afecta sobre todo a mujeres con voz pública como políticas, periodistas y activistas. (Fuente: La Moncloa)