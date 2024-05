Unos 80 universitarios cortan media hora la Gran Via de Barcelona en apoyo a Palestina

Unos 80 estudiantes universitarios han cortado este miércoles durante media hora la Gran Via de Barcelona ante el Edificio Histórico de la Universitat de Barcelona (UB) en solidaridad con Palestina y en el marco de la acampada que se está llevando a cabo estos días en la universidad por la misma causa. La acción, que se ha realizado sobre las 14.30 horas, se hace con motivo de la celebración de un claustro extraordinario de la UB este miércoles al mediodía para votar una moción para romper relaciones institucionales y académicas con universidades, centros de investigación, empresas y otras instituciones israelíes. Los participantes han gritado lemas como 'Israel asesina, España patrocina', 'No es una guerra, es un genocidio', 'Free free Palestine', 'Israel asesina, Catalunya patrocina' y 'From the river to the sea Palestine will be free'.

