El 87% de los jóvenes reclama más formación y planes de carrera en hostelería, según Cruzcampo

Sevilla, 19 de marzo de 2026. Fundación Cruzcampo ha presentado este jueves junto con la Cámara de Comercio de Sevilla el II Barómetro sobre Hostelería, un estudio que analiza cómo los jóvenes de la Generación Z perciben el sector como oportunidad para trabajar y desarrollar su carrera profesional, y que ha señalado que el 87% de los jóvenes reclama más formación y planes de carrera en el sector. De esta manera, según ha señalado la entidad en una nota de prensa, el estudio, presentado en el marco del Foro HR Host Revolution, busca detectar nuevas tendencias entre la Generación Z para un sector que en España es un motor económico que concentra a más de 300.000 establecimientos y llega a emplear a casi dos millones de personas.