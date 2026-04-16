Aagesen afirma que España está preparada ante efectos de la guerra por su transición energética

León, 16 de abril de 2026. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha puesto en valor la posición de España para afrontar los efectos del contexto geopolítico mundial, marcado por el conflicto bélico, y, en este sentido, ha asegurado que el país está "mejor preparado" para afrontar sus efectos porque lleva mucho tiempo apostando por una transición energética, por soluciones alejadas de la volatilidad de los combustibles fósiles y de los mercados internacionales, bajo la premisa de actuar frente el cambio climático.