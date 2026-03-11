Aagesen anuncia que España apoyará el plan de la AIE de liberar reservas

Madrid, 11 de marzo de 2026. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este miércoles que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto la mayor liberación de reservas petrolíferas de su historia, en una cantidad que supera en más del doble los 182 millones de barriles que se liberaron durante la guerra de Ucrania, una propuesta que, según ha recalcado la ministra, va a recibir el apoyo de España.