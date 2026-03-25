Aagesen destaca cooperación con iberoamérica para avanzar en transición ecológica

Málaga, 25 de marzo de 2026. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que "es un momento para reforzar compromisos" y seguir la cooperación con iberoamérica, "construyendo juntos los grandes pilares para proteger nuestro medio ambiente, sabiendo que la transición ecológica es una pieza fundamental del desarrollo económico, del bienestar, de la salud, de progreso y de una sociedad más justa y más equitativa". Así lo ha dicho en la inauguración de la XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima, que se celebra desde este miércoles en Málaga y que contempla cuatro sesiones temáticas, vinculadas al despliegue de sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgos del impacto del cambio climático; gestión sostenible del agua; biodiversidad y gestión forestal, y protección del océano y contaminación por plásticos.