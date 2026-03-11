Aagesen reitera que el calendario de cierre nuclear "sigue siendo el mismo"

Madrid, 11 de marzo de 2026. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reitado este martes que el calendario de cierre nuclear pactado en 2019 "sigue siendo el mismo" al ser preguntada por Ascó I y Cofrentes, que tienen previsto el cese de actividad para 2030. "La única solicitud (de prórroga) que tenemos sobre la mesa es la de la central nuclear de Almaraz (Extremadura)", ha señalado en los Desayunos Informativos de Europa Press en el Hotel Rosewood Villa Magna.