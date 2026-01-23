Aagesen responde a Musk sobre convertir la España vaciada en la 'central eléctrica de Europa'

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha calificado de "extravagancia total" la propuesta del consejero delegado de Tesla, Elon Musk, de llenar la España vaciada de placas solares para que sea la central eléctrica de Europa. La respuesta ha llegado después de que este jueves Elon Musk animase a reconvertir las zonas despobladas de la España vaciada en la central eléctrica de Europa mediante la instalación masiva de placas solares.(Fuente: DPA/ Europa Press)