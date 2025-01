Ábalos declaró en el TS que fue Santos Cerdán quien le propuso a Koldo

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos declaró en el Tribunal Supremo (TS) que fue el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien le propuso a Koldo García como su conductor "24 horas", tras las convulsas primarias de 2016 que devolvieron a Pedro Sánchez el control de la formación, para acometer la misión de "coser el partido". "Me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba", dijo sobre el que acabó siendo su asesor ministerial. Así se expresó Ábalos en la declaración voluntaria que prestó el pasado 12 de diciembre ante el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente.(Fuente: Imágenes Cedidas)