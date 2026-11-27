Madrid, 27 de noviembre de 2026. El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García entraron en prisión provisional hace justo un año, en la recta final de la investigación del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo por el riesgo "extremo" de fuga. Ahora, ya condenados a cárcel, confían en una respuesta favorable del Tribunal Constitucional (TC) a sus recursos de amparo y siguen con el ojo puesto en el 'caso Koldo', que se investiga en la Audiencia Nacional y donde están imputados por presuntos amaños de obras públicas. (Fuente: TS/EUROPA PRESS)