Abascal acusa al Gobierno de "ocultar información" sobre el brote de Hantavirus

Montilla (Córdoba), 8 de mayo de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la gestión del Gobierno ante el brote de Hantavirus detectado en el buque MV Hondius. El líder del partido ha afirmado que el ejecutivo "está ocultando información" y muestra su total "desconfianza" pidiendo "prevención y todo el miedo ante lo que pueda pasar por culpa de Pedro Sánchez, que no tiene ningún escrúpulo". "Es un descaro tan grande a la hora de insultar a la gente que yo creo que cuando el gobierno dice una cosa los españoles tenemos que pensar exactamente la contraria", ha añadido Abascal en una atención a los medios de comunicación en Montilla (Córdoba).