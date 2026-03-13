Abascal afea la "poca inteligencia política" de Mañueco

Miranda de Ebro (Burgos), 13 de marzo de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afeado este viernes al candidato del PP a la Presidencia de Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su "poca inteligencia política" y ha lamentado la "miseria" y la "pobreza vergonzosa" del debate planteado por los 'populares' durante la campaña electoral. En un acto en Miranda de Ebro (Burgos), el líder de la formación ha asegurado que estas actitudes demuestran que en el PP están "muy nerviosos".