Abascal critica a Moreno por su enfoque en la migración y "olvido de los nacionales"

Lucena (Córdoba), 26 de abril de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no se pronuncie sobre las regularizaciones de inmigrantes, asegurando que "tiene el corazón muy grande para que aquí venga todo el mundo, pero eso significa que lo tiene muy pequeño para los intereses de los de dentro", asegurando que esta cuestión ha quedado reflejada en el ámbito sanitario, al afirmar que Andalucía "sufre listas de espera terribles en las citas médicas y en las intervenciones quirúrgicas".