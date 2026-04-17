Abascal destaca el "honor" de recibir a la opositora venezolana María Corina Machado

Madrid, 17 de abril de 2026. Declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha destacado el "honor" que ha supuesto recibir en la sede de la Fundación Disenso a la opositora venezolana María Corina Machado, a quien ha calificado como "un referente internacional de la libertad con unas actitudes absolutamente heroicas". "Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber podido conversar con ella", ha asegurado Abascal, quien ha insistido en la importancia de lograr "la libertad de todos los presos políticos en Venezuela" y "una transición y unas elecciones que también sean y se celebren lo antes posible".