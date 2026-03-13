Abascal se erige como la "salvación nacional" y garantiza "contundencia" en las negociaciones

Valladolid, 13 de marzo de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha garantizado este viernes que su formación mantendrá una actitud de "contundencia" en las futuras negociaciones de Gobierno tras las elecciones en Castilla y León y en otras autonomías, un compromiso que ha expresado durante el acto de cierre de campaña en la Plaza de Zorrilla de Valladolid, ante unas 2.000 personas, y donde ha erigido a su partido como la "alternativa política de salvación nacional" necesaria para "reconstruir" el país.