Abascal sospecha de fraude tras detectarse un error en la web de Correos por el voto con correo

Montilla (Córdoba), 8 de mayo de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el error detectado en la web de Correos para pedir el voto, que ha obligado a ampliar el plazo hasta este viernes a las 14,00 horas, "acrecienta sus sospechas contra las actividades fraudulentas del Partido Socialista". Así lo ha indicado este viernes en una atención a los medios en Montilla (Jaén) en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la petición de información de la Junta Electoral Central (JEC) a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos tras detectarse durante un tiempo deshabilitado el enlace en la página web de Correos para solicitar el voto por correo, "al considerar que el plazo había finalizado".