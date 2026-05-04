Abascal (Vox) denuncia que España es "líder en pobreza infantil"

Motril (Granada), 4 de mayo de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que su partido "se opondrá a la regularización masiva e ilegal" y ha reiterado su mensaje de "prioridad nacional", defendiendo que "España es para los españoles y para quienes llevan mucho tiempo trabajando y cotizando de forma legal", al tiempo que ha acusado al Gobierno central de haber convertido al país "en líderes de la pobreza infantil", mientras, según ha afirmado, "millones de extranjeros en situación irregular reciben ayudas sociales que no llegan a los españoles".