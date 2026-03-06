La Abogacía Española otorga los premios de Igualdad a la Comisión de igualdad del CGPJ y la EWL

Madrid, 6 de marzo de 2026. La Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial y la European Women Lawyers Association han sido los galardonados de los VI Premios Igualdad de la Abogacía Española. El Consejo General de la Abogacía distingue cada año a quienes desde el ámbito jurídico trabajan a favor de la igualdad de género. Estos reconocimientos entregados en el marco del Día Internacional de la Mujer han contado con la participación de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato , y la presidenta del CSIC , Eloísa del Pino. Asimismo, se ha concedido una mención honorífica a título póstumo, a la política Carlota Bustelo, y al movimiento iraní "Mujer, vida y libertad" por su lucha en favor de la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales