Abogada de exmonjas pedirá a la juez que declaren las otras investigadas que no han comparecido

Bilbao, 9 de abril de 2026. Dos exmonjas clarisas del monasterio de Belorado (Burgos), Sor Sión y Sor Israel, que han sido citadas a declarar como investigadas este jueves ante el Juzgado de instrucción número 5 de Bilbao. Tras finalizar la comparecencia ante la juez instructora, Norma Riaño, su abogada, ha explicado que se han practicado a lo largo de la mañana todas las diligencias que estaban previstas y acordadas, además de prestar declaración un testigo "protegido" propuesta por ella, y posteriormente hacerlo Sor Sión y Sor Israel.Además, ha anunciado que presentará nuevas diligencias con la finalidad de que declaren otra vez las otras seis investigadas que hoy no lo han hecho, "para que todas estén en igualdad de condiciones". Por ello, no ha querido especificar el contenido de las declaraciones de Sor Sión y Sor Israel.