El abogado de la familia de la educadora fallecida confía en que la autopsia pueda "dar luz"

El abogado de la familia de la educadora social fallecida en Badajoz presuntamente a manos de tres menores, Raúl Montaño, ha señalado, de cara la jornada de este jueves del juicio que continúa en el Juzgado de Menores de la capital pacense sobre su muerte, que se tratarán la autopsia e intervendrán los facultativos del Instituto de Medicina Legal de la ciudad, ante lo que confía en que "indiquen", "ratifiquen sus informes" y que les "den luz un poco de cómo pudo, desgraciadamente, perder la vida Belén".