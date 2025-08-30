Abukeshek (Global Sumud Flotilla): "Exigimos a los gobiernos que hagan su papel"

El activista Saif Abukeshek, uno de los coordinadores de la Global Sumud Flotilla, ha concretado esta mañana que la flotilla que partirá el domingo de Barcelona superará los 20 barcos y las 300 personas.Abukeshek ha recalcado que "la sociedad civil ha dicho su palabra claramente" y que son los políticos quienes deberían actuar contra el Gobierno israelí."Exigimos a los gobiernos que hagan su papel", ha dicho el activista, nacido en Cisjordania.También ha asegurado que del Puerto de la ciudad han salido "armas para participar en el genocidio", por lo que han buscado que Barcelona sea la protagonista de este movimiento.