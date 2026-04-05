Acaba la Semana Santa y arranca la Operación Retorno con millones de desplazamientos

Madrid, 5 de abril de 2026. La Semana Santa se acaba y llega la Operación Retorno. Miles de ciudadanos se despiden de las vacaciones y toca volver a la rutina. La Dirección General de Tráfico Ha pedido extremar la prudencia al volante durante el regreso de Semana Santa, que se inició durante la tarde del sábado y se prolongará hasta el lunes, con una elevada intensidad de tráfico prevista en los ejes que conectan zonas turísticas y de segundas residencias con los grandes núcleos urbanos. También hay quienes han optado por la red ferroviaria. La estación de Chamartín, en Madrid, se ha llenado de viajeros que volvían a sus residencias después de las vacaciones.