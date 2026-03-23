La accesibilidad en España depende de quienes la garantizan cada día

Madrid, 23 de marzo de 2026. En el Día Mundial del Ascensor, TK Elevator pone en valor la figura del técnico como principal responsable de mantener en funcionamiento los equipos de elevación que existen en España. En España, el paro ronda un 10% y el desempleo juvenil se sitúa en torno al 23%. Sin embargo, la empleabilidad en especialidades técnicas es elevada. En este contexto, la formación profesional se ha convertido en un pilar clave para afrontar los retos tecnológicos y operativos que exige el mantenimiento de estos equipos. Además, la labor del trabajador va más allá de lo puramente técnico. Su labor tiene un impacto directo en la vida de las personas, al mejorar su movilidad y accesibilidad en su día a día. Por todo ello, TKE destaca el papel de la formación profesional como palanca fundamental para mantener en funcionamiento la red que sostiene la vida urbana.