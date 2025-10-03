Ace Alzheimer Center recauda en una gala 64.780 euros para proyectos de detección precoz

La detección precoz en enfermedades como el Alzheimer y otras demencias beneficia no solo a la persona afectada sino a todo su entorno. Con el objetivo de recaudar fondos para impulsar el diagnóstico temprano, Ace Alzheimer Center ha celebrado un año más la Noche del Alzheimer. En su décima edición, ha logrado recaudar 64.780 euros, todo un récord. La gala, que se ha celebrado en el Hotel Palace de Barcelona, ha reunido a destacadas personalidades del mundo científico, artístico i institucional que han querido apoyar con su presencia la recaudación de fondos para la detección precoz. Los expertos coinciden en que diagnosticar a tiempo la enfermedad permite organizar apoyos a nivel familiar, planificar los cuidados y proteger la salud mental de las personas que rodean al enfermo. El acto ha contado con la asistencia del secretario general del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, Narcís Pérez de Puig, y de la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay. En una enfermedad en que la mayor parte del peso económico y de cuidados los lleva el entorno familiar, la Noche del Alzheimer ha servido para subrayar la importancia de seguir invirtiendo en investigación y de proporcionar recursos que permitan avanzar en el diagnóstico precoz de la enfermedad.