Activado el Plan de Emergencias para garantizar la seguridad en el Gran Premio de MotoGP Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz), 24 de abril de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado este viernes el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía por la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz). Antonio Sanz, como director del plan, ha puesto en marcha este dispositivo, que tiene como objetivo prevenir riesgos y garantizar la seguridad y protección de los miles de aficionados que se darán cita entre este viernes y el domingo 26 de abril en el circuito.