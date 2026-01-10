Actividades y productos de alimentación en Valencia por San Antonio Abad

El presidente de la Hermandad de San Antonio Abad de Valencia, Rafael Garrote, señalaba que Valencia celebra mucho la festividad de San Antonio Abad con un mercado de invierno con "productos de alimentación tradicional y artesanía" y muchas actividades desde este pasado viernes hasta el próximo 17 de enero. Se festeja con actividades relacionadas con el bienestar animal, exhibiciones de unidades caninas de la Policía Local, Nacional y de los bomberos, cuentacuentos para los niños y charlas de tenencia responsable de animales por el Colegio de Veterinarios.