Activista dice "estar alerta" ante el acuerdo entre Israel y Hamás y pide paz "justa" para Gaza

María Elena Mellado, una de las participantes en la acampada que un grupo de activistas mantiene, de forma ininterrumpida desde el pasado viernes, frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura (Badajoz), ha advertido de que es necesario "estar alerta" ante el anuncio de un primer acuerdo entre Israel y Hamás, ya que, a su juicio, "faltan muchos detalles por conocer".Así, Mellado ha subrayado que el proceso debe conducir a una "paz justa, duradera y que respete los derechos y las libertades del pueblo palestino", a lo que ha recalcado que "lo prioritario" es que cesen los bombardeos en Gaza porque la población "no puede más".