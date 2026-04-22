El acuerdo entre Azcón y Vox es "un ejercicio de supervivencia política", dice Alegría (PSOE)

Zaragoza, 22 de abril de 2026. La secretaria de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría,ha indicado que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar Aragón no es un acuerdo de gobierno, es un ejercicio de supervivencia política, un reajuste de intereses políticos". La también portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón considera que este acuerdo tiene "fecha de caducidad" y lo que se ha conocido "no es un proyecto real para Aragón ni para responder a los problemas de los aragoneses sino un reparto de sillones". (Fuente: Imágenes Cedidas)