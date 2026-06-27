El "acuerdo marco" entre Israel y Líbano deja en el aire la salida israelí del sur del país

Madrid, 27 de junio de 2026. El texto definitivo del acuerdo marco firmado este pasado viernes por Líbano e Israel en modo alguno supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país, una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril. (Fuente: CCTV+/Europa Press/Department of State/DPA/FDI)