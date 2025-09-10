La acuicultura española lanza la campaña ‘Pescado para todos’ para reivindicar su papel clave

¿Cómo sería la vida sin pescado de acuicultura? Bajo el mensaje "Pescado para todos, la verdadera suerte", Acuicultura de España lanza una campaña para destacar el papel esencial que desempeña la acuicultura en el presente y futuro del sistema alimentario sostenible.Con esta iniciativa el sector acuícola español quiere visibilizar que, sin acuicultura, no habría suficiente pescado para alimentar a toda la población.En España, la acuicultura juega un papel fundamental, habiéndose convertido en un referente mundial en sostenibilidad, innovación científica y control de calidad.Una campaña, impulsada por APROMAR, cofinanciada por la UE, y con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reivindicar el papel del pescado de cultivo como garantía para el acceso a pescado fresco, natural y sostenible para todos.