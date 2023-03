Acusado robo Atrio: "¿Donde están las botellas? Me pregunto yo también"

El acusado por el robo de 45 botellas de vino de lujo en el restaurante Atrio de Cáceres, Constantin Dumitru, ha tomado la palabra al final del juicio, por primera y única vez ya que se había negado a declarar, para cuestionar que una bodega de dicho establecimiento "con tanto nivel" y "no tiene cámara dentro" así como que han entrado en su teléfono y "no se ha encontrado nada". "¿Dónde están las botellas? Me pregunto yo también que yo soy el ladrón, quisiera saber donde están", ha preguntado.(Fuente: Audiencia Provincial Cáceres)