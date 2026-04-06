Los acusados de 'Kitchen' piden anular el juicio y el PSOE, suspenderlo para imputar a Cospedal

Madrid, 6 de abril de 2026. La Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el juicio sobre la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen' que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robar información sensible sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del 'caso Gürtel'. Las defensas de todos los acusados han coincidido en reclamar la nulidad del juicio por la "falta de competencia" de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos. El PSOE ha solicitado al tribunal la suspensión del inicio del juicio para que se investigue a la ex secretaria general del Partido Popular y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos. (Fuente: Europa Press/Audiencia Nacional/Congreso/PP)