El diputado de UPN Carlos García Adanero, ha señalado que no siguió la disciplina de voto de su partido y no apoyó la convalidación del real decreto de la reforma laboral porque "era darle un espaldarazo a Sánchez". "En ningún caso se le podía dar un apoyo a Sánchez porque no lo iban a entender nuestros votantes", ha afirmado.