Adelante exige a Yolanda Díaz que "no permita" en las ferias andaluzas la "explotación laboral"

Sevilla, 21 de abril de 2026. El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, José Ignacio García, ha reivindicado este martes las fiestas y ferias andaluzas, y ha exigido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "no permita" en ellas la "explotación laboral". Son mensajes que el también portavoz de Adelante Andalucía ha trasladado en una atención a medios durante una visita a la Feria de Abril de Sevilla que, según ha valorado, viene de alguna manera a inaugurar el calendario de ferias de Andalucía.