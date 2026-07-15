Adiós a la Verja entre España y Gibraltar: "Cae el último muro de la Europa continental"

La Línea (Cádiz), 15 de julio de 2026. La imagen que durante más de un siglo simbolizó la separación entre España y Gibraltar ya es historia. La Verja desaparece y con ella también los controles de pasaporte entre ambos territorios. "Hoy cae el último muro de Europa continental. Hoy abrimos una nueva era para el Campo de Gibraltar de prosperidad compartida", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este día marcado en rojo. Ya sin verja ni controles, los primeros peatones cruzan la frontera sin pasar por la tradicional aduana. Un cambio que muchos vecinos esperaban desde hace años y que supone un antes y un después para quienes cruzan la frontera cada día.