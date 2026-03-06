Administraciones se comprometen a la igualdad los 365 días, en el marco del 8M onubense

Huelva, 6 de marzo de 2026. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, han presidido en la tarde de este viernes el acto conjunto de las tres administraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo. Además, han hecho un llamamiento a la unidad, defendiendo que "la igualdad es la bandera de toda la sociedad" y se han comprometido a trabajar "los 365 días del año para lograr la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres".