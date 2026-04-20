Admite haber matado y enterrado bajo hormigón a su mujer en una nave de Málaga: "Me cegué"

Málaga, 20 de abril de 2026. El acusado de supuestamente matar a su mujer y mantener enterrado seis meses el cuerpo bajo hormigón en una nave de un polígono de Málaga en marzo de 2022 ha admitido los hechos y ha asegurado que actuó contra la víctima en un "arrebato", además de insistir en que luego no planeó qué hacer con el cadáver. "Estaba cegado en que mis hijas no supieran lo que había pasado", ha dicho. Un jurado popular juzga desde este lunes a este hombre, para el que la Fiscalía y la acusación particular, en representación de la hija mayor de edad del matrimonio, solicitan 15 años de prisión al acusarlo de un delito de homicidio, con las agravantes de género y de parentesco; mientras que la defensa pide cinco años y que se le aplique las atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño.