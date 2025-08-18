Aemet informa de que la ola de calor finalizará este lunes aunque puede provocar incendios

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha advertido que la ola de calor finalizará esta tarde con tormentas secas, que tienen dos "impactos inmediatos". En primer lugar, pueden provocar un incendio forestal, "incluso alguno de los rayos que puedan caer hoy pueden quedar latentes y dar lugar a un incendio en los próximos días". En segundo lugar, los reventones, que "son fenómenos muy focalizados, no son muy extensos, pero que dan rachas muy fuertes de viento, de corta duración, y sobre todo, ahora en verano, que tenemos infraestructuras más frágiles montadas, sí que pueden provocar daños".