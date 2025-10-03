Aeropuerto de Múnich reinicia operaciones tras su cierre temporal por el avistamiento de drones

El aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich, el segundo más grande del país europeo, ha reiniciado operaciones a primera hora de este viernes tras su cierre temporal a última hora del jueves tras un avistamiento de varios drones, sin que por el momento haya detalles sobre el número de aparatos detectados en la zona o quién los operaba. El primer vuelo desde el aeropuerto tras el reinicio de operaciones tiene como destino la ciudad búlgara de Varna, según recoge el aeródromo en su página web, mientras que el diario alemán 'Sueddeutsche Zeitung' afirma que las operaciones transcurren ya con normalidad en las instalaciones.(Fuente: DPA)