Afectados por la lotería en Igorre (Bizkaia) creen que el club "algo tenía que saber"

Igorre (Bizkaia), 7 de mayo de 2026. Dos premiados con los boletos de la lotería de Navidad del club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre (Bizkaia), premiado con el tercer premio del sorteo de Navidad de diciembre, han explicado en qué situación se encuentran ya que hay algunas personas que ya han cobrado, pero aún quedan muchos que no lo han hecho porque el club ha asegurado que se ha quedado sin fondos por haber vendido más participaciones de las debidas. Al respecto, el vecino que no ha cobrado ha asegurado que "han pasado cinco meses" por lo que "algo tenían que saber" porque "no es normal", misma opinión que ha manifestado la vecina que sí ha cobrado el premio. "¿Cuatro talonarios de más vendidos? Yo creo que se les ha ido de las manos", ha sentenciado.