Afectads por fallos del cribado: "Nos veremos ante el juez y esperamos que se haga justicia"

Sevilla, 7 de abril de 2026. Cristina Fernández, una de las 2.317 mujeres andaluzas afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama reconocidos por la Junta de Andalucía, ha asegurado este martes que "nos veremos delante de un juez y esperamos que se haga justicia". Cristina, junto con Anabel --la primera mujer que ha formalizado su reclamación patrimonial ante el juez por el silencio de la Junta tras seis meses de presentarla en el SAS--, no entienden "por qué tenemos que ir a juicio" cuando la Junta reconoció el error.