Afundación lanza 'Igualdade Dixital', una herramienta para mejorar competencias de los mayores

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2026. Afundación, la Obra Social de Abanca, ha presentado este martes en su sede de Santiago de Compostela la estrategia 'Igualdade Dixital', una herramienta en línea, gratuita y de acceso público que pone en marcha para apoyar la formación de las personas mayores en materia de digitalización y para reducir la brecha competencial a este respecto. Así lo ha anunciado el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, que ha incidido en que "es imprescindible" abordar la transformación tecnológica "desde la perspectiva del principio de igualdad y no discriminación minimizando en la medida de lo posible la brecha digital que puede surgir".