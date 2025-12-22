Agrupación de música de Teulada celebra con música el cuarto premio de la Lotería de Navidad

La agrupación musical de Teulada celebra con música su cuarto premio de la Lotería de Navidad en el que han repartido unos 800 décimos del número 25508 de la administración El Fortí, ubicada en Moraira (Alicante) y que ha repartido un total de 21 millones de euros en el sorteo celebrado este lunes. Héctor, presidente de la agrupación, ha confesado sentirse en "una nube" y "muy contento" por haber ayudado a gente afín a la banda y que puedan tener 20.000 euros por décimo que es mucho dinero". La banda se ha desplazado hasta las puertas de la administración de lotería con sus instrumentos para celebrar el premio.